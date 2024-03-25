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Раненная в теракте жительница Ростовской области посетила концерт накануне юбилея

Раненная в теракте жительница Ростовской области посетила концерт накануне юбилея
Раненная в теракте жительница Ростовской области пришла на концерт в «Крокус Сити Холл» накануне юбилея. Елена Серегина хотела отпраздновать свое 55-летие под песни рок-группы. Об этом сообщает Donday со ссылкой на собственный источник.

Известно, что во время теракта в Подмосковье жительница Ростовской области Елена Серегина получила огнестрельное ранение. Ее имя числится в списках пострадавших, которые опубликовал Минздрав РФ.

Женщина – уроженка Матвеева Кургана. Билет на концерт группы «Пикник» Елене вручили в качестве подарка. На следующий день ей исполнилось 55 лет. Женщина любит рок, поэтому решила преодолеть препятствие в тысячу километров.

В настоящее время уроженка донского региона находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Фото: DonDay
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