В Ростовской области мужчина ударил ножом 65-летнего прохожего

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В Волгодонском районе 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство незнакомца. Происшествие случилось в конце июня в станице Большовской.По версии следствия, выпивший подозреваемый прогуливался по улице. В какой-то момент между ним и 65-летним прохожим вспыхнул конфликт. Якобы после этого мужчина ударил незнакомца ножом в область головы. Пенсионер обезоружил оппонента и позвал на помощь.Раненого отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь. Вскоре после происшествия подозреваемого задержали полицейские.- Во время допроса мужчина признал вину в инкриминируемом ему преступлении, — сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Жителю Волгодонского района грозит до восьми лет лишения свободы.