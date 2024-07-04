Ростовская область попала в топ регионов по смертности от грязной питьевой воды

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Ростовская область вошла в топ регионов с высоким уровнем смертности от загрязнённой питьевой воды. Об этом сообщил Роспотребнадзор в государственном докладе по итогам 2023 года.Согласно данным, в 2023 году уровень смертности от грязной питьевой воды составил от 10,3 до 33,4 случая на 100 тысяч человек.Употребление некачественной воды может привести к различным заболеваниям. Среди них – проблемы с ЖКТ, злокачественные опухоли, нарушение кровообращения и другие.Кроме того, в регионе существуют проблемы с качеством воздуха. Дончане вынуждены дышать кислородом, загрязнённым токсичным ксилолом. Превышение нормы этого вещества в воздухе может вызывать раздражение нервной системы, слизистой и кожного покрова.