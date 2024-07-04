В Ростове выжившего террориста снова отправили в СИЗО
В Ростове избрали меру пресечения выжившему террористу, захватившему заложников в СИЗО № 1. Даниила Камнева снова заключили под стражу. Он останется в изоляторе до 15 августа.
Парня обвиняют по трем статьям: «Побег из-под стражи с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия», «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья» и «Захват заложника, совершенный организованной группой либо повлекший по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».
Происшествие, прогремевшее на всю страну, случилось утром 16 июня. Накануне ночью заключенные выбили оконную решетку и выбрались из камеры. Вооруженные заточками и ножами, парни взяли двух сотрудников учреждения в заложники. Они требовали выдать оружие и машину, чтобы уехать из города. Многочасовые переговоры не дали результата, и силовики взяли захватчиков штурмом. Они открыли огонь, ликвидировав преступников. Выжить удалось только одному из заключенных. Даниил Камнев пришел в себя через неделю, и его перевели в больницу ГУФСИН.
После происшествия в СИЗО прошли обыски, во время которых у заключенных нашли запрещенку. В результате врио начальника следственного изолятора Романа Заболотнева отстранили от работы, а четверых сотрудников изолятора № 1 уволили.