Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области автомобилист сбил маму с дочкой. ДТП случилось 4 июля в городе Зверево.По предварительным данным, около 8:30 по улице Ивановской ехал 75-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21114». В это же время по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 22 дорогу переходила 29-летняя девушка с дочкой. Водитель не успел вовремя отреагировать на пешеходов и сбил их.По информации регионального УГИБДД, в результате ДТП пострадала 6-летняя девочка. Ее доставили в больницу.