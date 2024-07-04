Фото: соцсети

На Красной Поляне погибла 29-летняя туристка из Ростовской области. Трагедия произошла на территории курорта Красная Поляна 30 июня.Девушка гуляла по закрытой туристической трассе вместе со своей мамой. Внезапно начался сход лавины, и дончанки не успели убежать и спрятаться. В результате на девушку упала огромная ледяная глыба объёмом два кубических метра.Пострадавшую госпитализировали, но, к сожалению, она скончалась от полученных травм. Её мама не пострадала.Тело погибшей доставили на родину, в Азов, где её похоронили.