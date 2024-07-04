В Ростове отдел полиции №4 вынужден переехать из аварийного здания на Буденновском

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Отдел полиции № 4 в Ростове переехал из аварийного здания на проспекте Будённовском. Теперь сотрудники полиции ведут приём граждан по адресу: проспект Сиверса, 28.Причиной переезда стало аварийное состояние здания, где раньше располагался отдел. Местные жители были обеспокоены тем, что при прохождении мимо разрушающегося пятиэтажного дома на них сыпались куски бетона и штукатурка.Правоохранительные органы установили ограждение и защитные сетки, чтобы обезопасить людей. Однако это не помогло предотвратить дальнейшее разрушение здания.Пока не известно, когда начнётся капитальный ремонт.Доходный дом, построенный в стиле «модерн» с элементами «ренессанса», был возведён в 1914 году. В настоящее время он является объектом культурного наследия регионального значения и носит имя В. К. Чирикова.