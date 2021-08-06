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Жительница Новошахтинска обвиняет экс-сожителя в поджоге

Жительница Новошахтинска обвиняет экс-сожителя в поджоге
В Новошахтинске 30-летняя Наталья Новицкая обвиняет экс-сожителя в поджоге ее дома. Женщина написала заявление в полицию на 34-летнего Анатолия Л. , пишет DonDay.ru.

По словам Натальи, гражданский муж, на которого записаны ее десятилетняя дочь Алиса и пятилетний сын Алексей, злоупотреблял алкоголем. Отношения между ними давно закончились, но Анатолий продолжал настаивать на совместном проживании.

Вечером 6 августа выпивший мужчина пришел к Наталье на Курортную, 6 побеседовать, но дома никого не было. Он якобы вошел в жилище самовольно и в сообщениях и звонках начал угрожать возлюбленной сжечь его.



– Я не воспринимала эти угрозы всерьез до тех пор, пока соседка не позвонила мне и не сообщила, что наш дом горит. Считаю, что это Толик поджег жилище. В тот же вечер я обратилась в полицию, – говорит Наталья.

Временно они с дочерью и сыном живут у родителей. Семья нуждается в помощи. Если у вас есть возможность оказать поддержку, обратитесь по телефону: +7-900-126-21-85.

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