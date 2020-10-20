Ростовской области мужчина поехал на заработки и пропал без вести

По пути с заработков пропал 38-летний житель Волгодонска Владимир Овечкин. Выходить на связь мужчина перестал 9 октября.Владимир уехал в Сергиев Посад в середине сентября. Работал в строительной бригаде на территории исследовательского института прикладной химии до 8 октября. Между ним и коллегами произошёл конфликт, после чего он решил отправиться домой.Сестра пропавшего, Ольга Халяпина, рассказала, что последний раз брат звонил в день исчезновения. Он был на вокзале, но не уточнил, на каком именно: то ли в Москве, то ли в Сергиевом Посаде. Мужчина сказал, что у него проблемы с документами, поэтому добираться в Волгодонск решил автостопом. С тех пор на связь он не выходит.Когда Владимир не появился дома и через неделю, родственники пропавшего мужчины подали заявление в полицию. Правоохранители выяснили, что коллеги по работе ничего не знают о его местонахождении. Помощь в поисках просят оказать и СМИ.На вид Владимиру - около 40 лет. Он среднего телосложения, рост – 172 сантиметра, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Во что был одет мужчина в день исчезновения, родственники не знают, так как уезжал он, когда погода была еще теплой. С собой у пропавшего были документы, телефон и сумка с вещами.Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Овечкина, позвоните по номеру: 8-950-849-89-31 (Ольга Халяпина).