Жительница города Шахты зарезала сожителя во время ссоры

Фото: нейросеть

В Ростовской области разыгралась трагедия: женщина лишила жизни своего сожителя в порыве ярости. Инцидент произошел 15 мая в поселке Фрунзе, входящем в состав города Шахты.По данным портала «К вашим услугам», ссылающегося на собственные источники, конфликт между сожителями вспыхнул в ночь на 15 мая. В ходе словесной ссоры женщина, не совладав с эмоциями, схватила кухонный нож и нанесла им несколько ударов своему сожителю. 38-летний мужчина скончался от полученных ран прямо на месте происшествия.Согласно сведениям, полученным от источника, пара вела неблагополучный образ жизни, злоупотребляя алкогольными напитками.