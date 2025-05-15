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Жительница города Шахты зарезала сожителя во время ссоры

Жительница города Шахты зарезала сожителя во время ссоры

В Ростовской области разыгралась трагедия: женщина лишила жизни своего сожителя в порыве ярости. Инцидент произошел 15 мая в поселке Фрунзе, входящем в состав города Шахты.

По данным портала «К вашим услугам», ссылающегося на собственные источники, конфликт между сожителями вспыхнул в ночь на 15 мая. В ходе словесной ссоры женщина, не совладав с эмоциями, схватила кухонный нож и нанесла им несколько ударов своему сожителю. 38-летний мужчина скончался от полученных ран прямо на месте происшествия.

Согласно сведениям, полученным от источника, пара вела неблагополучный образ жизни, злоупотребляя алкогольными напитками.
Фото: нейросеть
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