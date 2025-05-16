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В Шахтах женщина во время ссоры зарезала возлюбленного

В Шахтах женщина во время ссоры зарезала возлюбленного

В Шахтах женщина во время ссоры зарезала возлюбленного. Трагическое событие произошло 15 мая в поселке Фрунзе.

По данным следственных органов, между женщиной и ее партнером произошла ссора. В ходе затянувшегося спора, сопровождавшегося взаимными обвинениями, 57-летняя подозреваемая схватила кухонный нож и ударила им своего 43-летнего сожителя в живот. Полученная рана оказалась несовместимой с жизнью, и мужчина скончался до прибытия медиков.

В Следственном комитете по Ростовской области заявили о начале расследования по статье "Убийство". Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.
Фото: Дондей
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