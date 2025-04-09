Глава Аксайского района прокомментировал падение БПЛА на жилой дом

Фото: DonDay

Глава Аксайского района Константин Доморовский прокомментировал падение беспилотника. Происшествие случилось глубокой ночью 9 апреля в городе Аксае.Около 03:30 БПЛА упал на бельевые веревки трехэтажки на улице Платова, 74. На вызов прибыли сотрудники экстренных служб. Жильцов эвакуировали. Для них развернули пункт временного размещения на базе ДК «Молодежный».Территория дома оцеплена более пяти часов. Около 09:00 на место ЧП приехали саперы. Вскоре начнется работа по обезвреживанию беспилотника.В связи с ситуацией принято решение о переводе на дистанционное обучение учеников первой смены гимназии № 3. Меры приняли, чтобы исключить проход детей вблизи места проведения работ по нейтрализации БПЛА.Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав жителей Аксая, на дом которых упал беспилотник.