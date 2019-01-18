В Ростовской области подросток до смерти избил отчима молотком для мяса



В Семикаракорске 15-летнего парня подозревают в убийстве отчима по неосторожности.



По версии следствия, 2 января между матерью и отчимом подростка произошла ссора. Мальчик решил вступиться за мать и в ходе конфликта набросился на мужчину. Он бил его кулаками по лицу, а затем схватил молоток для отбивания мяса. Этим орудием он нанёс ему не менее шести ударов по голове.



С тяжёлыми травмами пострадавшего доставили в больницу. Там он скончался 15 января.



В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



- В настоящее время по данному делу ведётся следствие, - отметили в СУ СК России по Ростовской области.



В ходе разбирательства будут установлены все обстоятельства и условия, при которых произошло преступление.