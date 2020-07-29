Жителя Ростова-на-Дону подозревают в убийстве товарища

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело на 64-летнего местного жителя. Его подозревают убийстве. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ.По версии следствия, 30 июля 2020 года гражданин нанес знакомому смертельные ножевые ранения. Подозреваемый находился во дворе жилого дома, расположенного по переулку Геленджикскому. Он и его 42-летний знакомый распивали спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, на почве которого один нанес другому два удара ножом.Пострадавший получил ранения, от которых сразу же погиб. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Однако в скором времени он был задержан.- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - отметили в СУ СК по Ростовской области. – Расследование дела продолжается.