Жителя Новочеркасска подозревают в угоне трактора с фермы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что подозреваемого задержали 14 августа. Накануне в полночь работник одной из ферм, не имея прав, завел трактор и поехал на нем домой. Сельскохозяйственный транспорт он припарковал у своего жилища.Руководитель фермы обратился в полицию. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.