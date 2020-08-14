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Жителя Новочеркасска подозревают в угоне трактора с фермы

Жителя Новочеркасска подозревают в угоне трактора с фермы
Жителя Новочеркасска подозревают в угоне трактора с фермы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что подозреваемого задержали 14 августа. Накануне в полночь работник одной из ферм, не имея прав, завел трактор и поехал на нем домой. Сельскохозяйственный транспорт он припарковал у своего жилища.

Руководитель фермы обратился в полицию. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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