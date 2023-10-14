Жители Азова сообщают о звуках взрыва

Фото: Ростов.ру

Жители Азова сообщают о звуке, похожем на взрыв. Грохот раздался 14 октября около 16:30.По словам горожан, от шума в квартирах и частных домах задрожали стекла. У автомобилей на улице сработала сигнализация. Отчетливее всего звук был слышен в центральном районе.- Весь дом ходуном пошел. Что случилось? ПВО сработала? – написала азовчанка в социальных сетях.В ответ на беспокойство населения власти прокомментировали ситуацию. По словам главы администрации Азова, в городе не произошло никаких чрезвычайных ситуаций. Источник громкого звука устанавливается.