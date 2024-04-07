Жителей города Шахты напугали звуки стрельбы

Фото: DonDay.ru

В Ростовской области жителей Шахт напугали звуки, похожие на стрельбу. Инцидент произошел 6 апреля в центре города. Об этом пишет издание DonDay.По словам очевидцев, на улице Шевченко между прохожими завязался конфликт. После словесной перепалки рядом с драматическим театром послышалась автоматная очередь, а следом за ней – крики. Вскоре на пересечении с проспектом Клименко люди обнаружили мужские вещи, запачканные кровью.Официальной информации о произошедшем пока нет.