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Жителей города Шахты напугали звуки стрельбы

Жителей города Шахты напугали звуки стрельбы
В Ростовской области жителей Шахт напугали звуки, похожие на стрельбу. Инцидент произошел 6 апреля в центре города. Об этом пишет издание DonDay.

По словам очевидцев, на улице Шевченко между прохожими завязался конфликт. После словесной перепалки рядом с драматическим театром послышалась автоматная очередь, а следом за ней – крики. Вскоре на пересечении с проспектом Клименко люди обнаружили мужские вещи, запачканные кровью.

Официальной информации о произошедшем пока нет.
Фото: DonDay.ru
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