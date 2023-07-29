Жителей Ростова напугали звуки стрельбы в центре города: видео

Фото/видео: соцсети.

В центре Ростова утром 29 июля раздались звуки стрельбы. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.Горожане сняли видео, на котором записан и звук. Со стороны Красноармейской улицы доносилась автоматная очередь.Пользователи соцсетей предположили, что стреляют на военном полигоне. Он как раз находится на улице Красноармейской. И действительно, утром 29 июля там принимали присягу, во время которой были и показательные выступления. В них входит и стрельба холостыми патронами.