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Жителей Ростова напугали звуки стрельбы в центре города: видео

Жителей Ростова напугали звуки стрельбы в центре города: видео
В центре Ростова утром 29 июля раздались звуки стрельбы. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

Горожане сняли видео, на котором записан и звук. Со стороны Красноармейской улицы доносилась автоматная очередь.

Пользователи соцсетей предположили, что стреляют на военном полигоне. Он как раз находится на улице Красноармейской. И действительно, утром 29 июля там принимали присягу, во время которой были и показательные выступления. В них входит и стрельба холостыми патронами.
Фото/видео: соцсети.
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