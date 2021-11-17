Житель Ростовской области попал в смертельное ДТП под Челябинском

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На трассе под Челябинском житель Ростовской области спровоцировал крупное ДТП со смертельным исходом. ЧП произошло ночью 18 ноября на 99-м километре автодороги «Иртыш».Известно, что 66-летний дальнобойщик из Ростовской области на «Мерседесе» ехал по трассе. Мужчина уснул в дороге и потерял управление. Неконтролируемый грузовик выехал на «встречку» и столкнулся с еще одной грузовой машиной - «Исузу» - и ГАЗелью. От удара «Мерседес» и «ГАЗель» загорелись.По данным УГИБДД по Курганской области, в результате ДТП водителя «Мерседеса» госпитализировали с травмами, а 58-летний водитель «ГАЗели» скончался до приезда скорой помощи. Водитель «Исузу» не пострадал.