Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Житель Ростовской области попал в смертельное ДТП под Челябинском

Житель Ростовской области попал в смертельное ДТП под Челябинском

На трассе под Челябинском житель Ростовской области спровоцировал крупное ДТП со смертельным исходом. ЧП произошло ночью 18 ноября на 99-м километре автодороги «Иртыш».

Известно, что 66-летний дальнобойщик из Ростовской области на «Мерседесе» ехал по трассе. Мужчина уснул в дороге и потерял управление. Неконтролируемый грузовик выехал на «встречку» и столкнулся с еще одной грузовой машиной - «Исузу» - и ГАЗелью. От удара «Мерседес» и «ГАЗель» загорелись.

По данным УГИБДД по Курганской области, в результате ДТП водителя «Мерседеса» госпитализировали с травмами, а 58-летний водитель «ГАЗели» скончался до приезда скорой помощи. Водитель «Исузу» не пострадал.
chel.kp.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.