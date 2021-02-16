Житель Ростовской области получил 12 лет особого режима за кражи и попытку убийства

Красносулинский районный суд Ростовской области вынес приговор мужчине, обвиняемому в пяти кражах и покушении на убийство. Об этом 18 февраля сообщили в прокуратуре Ростовской областиПо версии следствия, с апреля по май 2020 года подсудимый пять раз совершил кражу личного имущества на территории Красносулинского района. А в июне того же года он едва не убил 54-летнюю знакомую. Выпивший мужчина поссорился с ней и в гневе дважды ударил ножом. К счастью, женщина осталась жива.После покушения на убийство Андрея задержали и завели на него уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что он уже был судим за убийство.- Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.