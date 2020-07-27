На Дону 51-летний мужчина получил 24 года колонии за убийство троих товарищей

В Ростовском областном суде зачитали приговор 51-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве трех человек. Он обвинялся не только за убийство, но и за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Об этом стало известно 29 июля.Суд установил, что Евгений Кощенков в апреле 2019 года в гостях сильно избил своего товарища. Через месяц он снова напился и поругался с очередными собутыльниками. В ходе ссоры он порезал друзей ножом, после чего поджег дом, где они выпивали, пытаясь скрыть преступление.- Суд приговорил Кощенкова по совокупности преступлений к 24 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, - прокомментировали в прокуратуре Ростовской области. - Приговор в законную силу не вступил.Осужденный может обжаловать приговор в законном порядке.