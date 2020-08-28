За убийство супружеской пары и кражу домашней птицы осудили двух дончан

В Ростовской области осудили двоих мужчин, расправившихся с двумя супругами ради кражи домашней утвари. Об этом 31 августа сообщили в прокуратуре Ростовской области.В октябре прошлого года на дом жителей поселка Глубокий напали неизвестные. Они сначала убили хозяйку дома, а затем ее сожителя. Предметом легкой наживы стала домашняя птица, а также самогон и мясо, найденные у убитых. После преступления, злоумышленники смогли сбежать. Однако их вскоре нашли.- Суд приговорил одного к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года, - сообщили в региональной прокуратуре. - Второго – к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года.Приговор в законную силу не вступил.