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За убийство супружеской пары и кражу домашней птицы осудили двух дончан

За убийство супружеской пары и кражу домашней птицы осудили двух дончан
В Ростовской области осудили двоих мужчин, расправившихся с двумя супругами ради кражи домашней утвари. Об этом 31 августа сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В октябре прошлого года на дом жителей поселка Глубокий напали неизвестные. Они сначала убили хозяйку дома, а затем ее сожителя. Предметом легкой наживы стала домашняя птица, а также самогон и мясо, найденные у убитых. После преступления, злоумышленники смогли сбежать. Однако их вскоре нашли.

- Суд приговорил одного к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года, - сообщили в региональной прокуратуре. - Второго – к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил.

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