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Житель Новошахтинска пойдет под суд за нападение и попытку изнасилования женщины

Житель Новошахтинска пойдет под суд за нападение и попытку изнасилования женщины
В Новошахтинске мужчина предстанет перед судом. Александр Шуженко обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, покушении на изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

По версии следствия, происшествие случилось в ноябре 2020 года. Вечером мужчина шел по улице Просвещения. В какой-то момент он напал на 33-летнюю незнакомку. Негодяй повалил ее на землю и жестоко избил. После этого он достал нож и, угрожая, попытался изнасиловать. Потерпевшая стала активно сопротивляться, и довести дело до конца преступнику не удалось. Мужчина несколько раз ударил ее ножом в грудь и скрылся с места преступления.

Негодяя задержали спустя несколько часов и возбудили в отношении него уголовное дело.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

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