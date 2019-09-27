Житель Новочеркасска ждал спасателей на балконе во время пожара



В Новочеркасске местный житель спасался от пожара на балконе. Спасатели эвакуировали мужчину. Происшествие случилось на улице Клещева в ночь с 28 на 29 сентября.



На место возгорания прибыли спасатели трех пожарных частей. Из квартиры на втором этаже девятиэтажки валил густой дым. На балконе пожарных ждал мужчина. Пока одни спасатели тушили пожар, другие приставили раздвижную лестницу к балкону и спустили по ней погорельца.



– Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Пострадавших в происшествии нет, – прокомментировали в ГУ МЧС России по Ростовской области.



Как сообщает DonDay – Новочеркасск, хозяин квартиры, находясь в алкогольном опьянении, уснул в кресле с сигаретой в руке. В один момент непотушенная сигарета упала на кресло, и оно начало тлеть. Мужчина не смог справиться с возгоранием самостоятельно, так как в этот момент во всем доме из-за аварии не было воды. Он не придумал ничего лучше, кроме как ждать спасателей на балконе.