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Житель Новочеркасска ждал спасателей на балконе во время пожара

Житель Новочеркасска ждал спасателей на балконе во время пожара
В Новочеркасске местный житель спасался от пожара на балконе. Спасатели эвакуировали мужчину. Происшествие случилось на улице Клещева в ночь с 28 на 29 сентября.

На место возгорания прибыли спасатели трех пожарных частей. Из квартиры на втором этаже девятиэтажки валил густой дым. На балконе пожарных ждал мужчина. Пока одни спасатели тушили пожар, другие приставили раздвижную лестницу к балкону и спустили по ней погорельца.

– Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Пострадавших в происшествии нет, – прокомментировали в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как сообщает DonDay – Новочеркасск, хозяин квартиры, находясь в алкогольном опьянении, уснул в кресле с сигаретой в руке. В один момент непотушенная сигарета упала на кресло, и оно начало тлеть. Мужчина не смог справиться с возгоранием самостоятельно, так как в этот момент во всем доме из-за аварии не было воды. Он не придумал ничего лучше, кроме как ждать спасателей на балконе.

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