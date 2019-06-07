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Женщину сбили на пешеходном переходе в Ростовской области

Женщину сбили на пешеходном переходе в Ростовской области
Фото: выкса.рф

Женщина попала под колёса автомобиля в Шахтах Ростовской области. Происшествие случилось 10 июня возле дома № 90б на улице Ленина.

Около 13 часов по нерегулируемому пешеходному переходу шла 53-летняя женщина. В это время по дороге двигалась «Лада-11183» под управлением 46-летнего водителя.

По предварительным данным, он сбил женщину-пешехода. В результате наезда потерпевшая получила травмы.

- Сотрудники скорой помощи доставили её в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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