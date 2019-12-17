Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Женщина перевернулась на иномарке на трассе Жирновск – Вешенская

Женщина перевернулась на иномарке на трассе Жирновск – Вешенская
На трассе Жирновск – Вешенская в результате ДТП пострадала автоледи. Авария произошла 17 декабря в Волгоградской области.

По предварительной информации, 43-летняя женщина за рулём «Фольксвагена Поло» не справилась с управлением и выехала с трассы. Иномарка потеряла управление и перевернулась.
- В результате происшествия женщина получила травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пострадавшую госпитализировали.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.