Женщина перевернулась на иномарке на трассе Жирновск – Вешенская
На трассе Жирновск – Вешенская в результате ДТП пострадала автоледи. Авария произошла 17 декабря в Волгоградской области.
По предварительной информации, 43-летняя женщина за рулём «Фольксвагена Поло» не справилась с управлением и выехала с трассы. Иномарка потеряла управление и перевернулась.
- В результате происшествия женщина получила травмы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Пострадавшую госпитализировали.