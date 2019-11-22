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Женщина и 10-летняя девочка погибли при ДТП в Ростове

Женщина и 10-летняя девочка погибли при ДТП в Ростове
В Ростове-на-Дону ДТП унесло жизни женщины и ребёнка, также травмы получил мужчина. Трагедия произошла около 8 часов 25 ноября на улице Портовой.

В районе дома № 337 столкнулись две «ГАЗели». Одна из них ехала по главной дороге, вторая — по второстепенной. По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, при столкновении один автомобиль отбросило на разделительную полосу. В этот момент там находились три пешехода. Машина буквально врезалась в людей.

В результате ДТП от полученных травм погибли женщина и десятилетняя девочка. Третий пешеход получил травмы, его личность в данный момент устанавливается. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства уточняются.

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