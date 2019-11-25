Старшеклассницу, пострадавшую в ДТП на Портовой, ввели в искусственную кому



В Ростове врачи продолжают бороться за жизнь старшеклассницы, пострадавшей в ДТП на Портовой.



Медики прибегли к искусственной коме. В результате полученных травм у девочки образовалась опухоль. Чтобы помочь организму, пациентку ввели в медикаментозный сон, сообщает DonDay.ru.



Напомним, страшная авария произошла на улице Портовой утром 25 ноября. В районе дома № 337 столкнулись две «ГАЗели». От удара один автомобиль отбросило на разделительную полосу. В этот момент там находились три пешехода – 34-летняя женщина с 7-летней дочкой и 17-летняя девушка. Грузовик буквально врезался в людей.



Ростовчанка с ребёнком погибли на месте происшествия. Старшеклассницу госпитализировали в тяжёлом состоянии.