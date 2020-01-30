Машина инкассаторов насмерть сбила пешехода в Ростове



На Западном в Ростове машина инкассаторов сбила пешехода. Трагический случай произошёл около 20 часов 3 февраля на улице Ерёменко.



По дороге ехала инкассаторская машина под управлением 30-летнего водителя. В этот момент дорогу в районе ТЦ «Золотой Вавилон» переходил 45-летний мужчина. Предположительно, он перебегал проезжую часть на красный сигнал светофора.



- В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Сейчас на месте продолжает работать полиция.