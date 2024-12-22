Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Запустившим салют в банке оказался 84-летний мужчина из Ростова

Запустившим салют в банке оказался 84-летний мужчина из Ростова
В Ростове мужчину, запустившего фейерверк в банке, будут судить по уголовной статье. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В одном из отделений банка, расположенном на улице Михаила Нагибина, 20 декабря произошёл инцидент. В помещение зашёл мужчина с коробкой фейерверка. Он поджёг содержимое и скрылся. В это время в помещении находились люди. Когда начался дым от фейерверка, сотрудники и клиенты поспешили покинуть помещение. К счастью, никто не пострадал.

На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Они задержали мужчину, который совершил поджог.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленником оказался 84-летний мужчина. Он действовал под влиянием мошенников. Теперь на него заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что в Ростове-на-Дону 14 декабря трое подростков подожгли электровоз. Им предложили заработать таким образом в интернете. Двое из них находятся в следственном изоляторе, а третьему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.