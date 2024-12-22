Запустившим салют в банке оказался 84-летний мужчина из Ростова

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В Ростове мужчину, запустившего фейерверк в банке, будут судить по уголовной статье. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.В одном из отделений банка, расположенном на улице Михаила Нагибина, 20 декабря произошёл инцидент. В помещение зашёл мужчина с коробкой фейерверка. Он поджёг содержимое и скрылся. В это время в помещении находились люди. Когда начался дым от фейерверка, сотрудники и клиенты поспешили покинуть помещение. К счастью, никто не пострадал.На место происшествия прибыли пожарные и полиция. Они задержали мужчину, который совершил поджог.Как сообщили в ведомстве, злоумышленником оказался 84-летний мужчина. Он действовал под влиянием мошенников. Теперь на него заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.Напомним, что в Ростове-на-Дону 14 декабря трое подростков подожгли электровоз. Им предложили заработать таким образом в интернете. Двое из них находятся в следственном изоляторе, а третьему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.