В Ростовской области суд продлил меру пресечения главе администрации Зернограда

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В Ростовской области суд продлил срок действия меры пресечения для руководителя администрации Зернограда. Об этом информирует объединенная пресс-служба судебных инстанций.Ирина Полищук останется под домашним арестом еще на один месяц — до 29 июня включительно. Судебное слушание прошло в Зерноградском районном суде 3 июня.Полищук была арестована в октябре 2024 года, и в отношении нее было инициировано уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. Как сообщает источник DonDay, глава администрации подозревается в том, что согласовала выполнение ямочного ремонта по завышенной стоимости с подрядчиком.Перед тем как её поместили под домашний арест, Ирина Полищук провела более четырех месяцев в следственном изоляторе. Только в конце февраля её мера пресечения была смягчена.Ирина Полищук родилась в семье военного в польском городе Жагань. В 1992 году, в связи с переводом отца, она вместе с семьей переехала в Зерноград. После завершения обучения в школе переехала в Ростов, где получила высшее образование, а затем начала карьеру и занималась предпринимательством. В 2021 году Полищук была назначена на пост главы администрации Зернограда.