В Ростове сотни горожан останутся без электричества днем 4 июня

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В Ростове сотни людей останутся без света в разгар рабочего дня. Массовые отключения пройдут 4 июня. Об этом горожан предупредили в компании «Донэнерго».С 9:00 электричество отключат на улице 2-й Краснодарской, в домах №№ 157/1, 157/2, 161/3, 161/2, 155/2, 163/1 и 153. Вернуть свет планируют к 16:00.Также с 9:00 до 16:00 отключат электричество на проспекте Стачки, в домах №№ 201/А, 201/В, 201–207 и 199/1, а также на улице Зорге, в домах №№ 8–12.С 9:00 до 17:00 без света останутся жители домов № 12 и № 12/Г на улице Киргизской.В это же время электричество отключат в квартирах на Каяльской, 8–114; Путевой, 1–49; 3-й Левой, 1–41 и 2–40; 5-й улице, 1–9, а также на Красноаксайской, 28–32.Кроме того, с 9:00 до 17:00 света не будет на проспекте Буденновском, 92; улице Текучева, 135 и 137; в переулке Соборном, 79, а также на проспекте 40 лет Победы, 37–57 и 61/1.