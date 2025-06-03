В Ростове на торги выставили автозапчасти агентства недвижимости

Фото: Нейросеть

В Ростове-на-Дону на аукцион выставлены автомобильные детали, принадлежавшие обанкротившемуся агентству недвижимости. Объявление о предстоящих торгах размещено на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.На продажу выставлена партия автозапчастей, включающая 129 единиц товара. Начальная цена лота составляет 71,5 тысячи рублей.Стоит отметить, что первоначально планировалось реализовать два лота. Однако продажа первого лота была отменена в связи с обнаруженными неточностями в его описании. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июля.Компания ООО «ФИРМА "ЛЕГИОН"», зарегистрированная в Ростове-на-Дону в декабре 2002 года, специализировалась на аренде и управлении нежилыми помещениями, находящимися в собственности или аренде. Компания была объявлена банкротом в июне 2020 года.