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В Ростове на торги выставили автозапчасти агентства недвижимости

В Ростове на торги выставили автозапчасти агентства недвижимости

В Ростове-на-Дону на аукцион выставлены автомобильные детали, принадлежавшие обанкротившемуся агентству недвижимости. Объявление о предстоящих торгах размещено на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На продажу выставлена партия автозапчастей, включающая 129 единиц товара. Начальная цена лота составляет 71,5 тысячи рублей.

Стоит отметить, что первоначально планировалось реализовать два лота. Однако продажа первого лота была отменена в связи с обнаруженными неточностями в его описании. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 июля.

Компания ООО «ФИРМА "ЛЕГИОН"», зарегистрированная в Ростове-на-Дону в декабре 2002 года, специализировалась на аренде и управлении нежилыми помещениями, находящимися в собственности или аренде. Компания была объявлена банкротом в июне 2020 года.
Фото: Нейросеть
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