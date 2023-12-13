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За три дня гололеда в Ростовской области произошли 289 аварий

За три дня гололеда в Ростовской области произошли 289 аварий
В Ростовской области зафиксировали несколько сотен ДТП за три дня гололеда. По данным с 10 по 12 декабря включительно произошли 289 аварий.

В результате происшествий погибли четыре человека. Еще 25 числятся в списке раненых. В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что 71 ДТП из общего количества случилось за последние сутки (12 декабря). В том числе с одним погибшим и семью пострадавшими.

Еще больше аварий оказалось 9 декабря, когда дороги только начали покрываться льдом. В этот день зарегистрировали 87 ДТП, в которых пострадали девять человек.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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