За три дня гололеда в Ростовской области произошли 289 аварий

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области зафиксировали несколько сотен ДТП за три дня гололеда. По данным с 10 по 12 декабря включительно произошли 289 аварий.В результате происшествий погибли четыре человека. Еще 25 числятся в списке раненых. В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что 71 ДТП из общего количества случилось за последние сутки (12 декабря). В том числе с одним погибшим и семью пострадавшими.Еще больше аварий оказалось 9 декабря, когда дороги только начали покрываться льдом. В этот день зарегистрировали 87 ДТП, в которых пострадали девять человек.