За сутки в одном районе Ростовской области утонули трое мужчин

За одни сутки в одном из районов Ростовской области нашли трое утопленников. Трагедии произошли в разных водоемах Октябрьского района 25 и 26 июля.По данным собственного источника Rostov.ru, вечером 26 июля на базе отдыха в хуторе Малая сопка пропал 49-летний мужчина. Последний раз его видели, когда он заходил купаться в водоем. Однако живым его найти не удалось. Спасатели достали из воды тело отдыхающего, медикам оставалось лишь констатировать его смерть.Похожая ситуация произошла днем ранее в хуторе Калинин и Краснокутском сельском поселении. Там в водоеме выловили тела 46-летнего и 39-летнего отдыхающих.На места ЧП выезжали правоохранители. Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели жителей района.