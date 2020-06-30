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Двоих мужчин нашли в водоёмах Ростовской области мёртвыми

Двоих мужчин нашли в водоёмах Ростовской области мёртвыми
Фото: svidetel24.info
В Красносулинском районе утонули двое мужчин. Об этом сообщили в администрации района 3 июля.

Труп 35-летнего мужчины достали из воды 29 июня на частном ставе Пластовец, между Таловым и Пролетарским посёлками. Им оказался житель города Шахт, который за два дня до трагедии был объявлен в розыск. Мужчина отдыхал у водоёма и не вернулся домой. Поисками дончанина занимались спасатели-водолазы. Точная причина гибели мужчины пока не известна, сейчас этим занимается следствие.

Второй житель Ростовской области утонул 1 июля на ставе Ковалёвский города Гуково. 54-летний мужчина тоже проводил время в компании друзей и купался. Последний раз дончанина видели на середине водоёма. Труп жителя Гуково достали водолазы через сутки после исчезновения. По этому факту следствие также устанавливает истинные причины трагедии.

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