Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

За сутки 11 декабря донские спасатели потушили десять пожаров

За сутки 11 декабря донские спасатели потушили десять пожаров

За прошедшие сутки подразделения спасателей Ростова-на-Дону отреагировали на десять сообщений о пожарах. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

За сутки 11 декабря пожарные расчеты успешно потушили девять возгораний, вызванных деятельностью человека, а также один природный пожар. Кроме того, специалисты оказывали содействие в ликвидации последствий трех дорожно-транспортных происшествий.

Всего для реагирования на происшествия было привлечено 104 сотрудника спасательных служб и задействовано 26 спецмашин.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.