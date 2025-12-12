За сутки 11 декабря донские спасатели потушили десять пожаров

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

За прошедшие сутки подразделения спасателей Ростова-на-Дону отреагировали на десять сообщений о пожарах. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.За сутки 11 декабря пожарные расчеты успешно потушили девять возгораний, вызванных деятельностью человека, а также один природный пожар. Кроме того, специалисты оказывали содействие в ликвидации последствий трех дорожно-транспортных происшествий.Всего для реагирования на происшествия было привлечено 104 сотрудника спасательных служб и задействовано 26 спецмашин.