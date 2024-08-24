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За «Ростов Ареной» бушует крупный ландшафтный пожар

За «Ростов Ареной» бушует крупный ландшафтный пожар
Вечером 24 августа в районе стадиона "Ростов Арена" произошел крупный пожар. Согласно сообщениям очевидцев, пожар начался примерно в 20:00.

По предварительным данным, огнем охвачена значительная площадь с растительностью. Точная причина и масштабы пожара в настоящий момент уточняются.

Представители МЧС Ростовской области подтвердили, что на место происшествия направлены пожарные расчеты для оценки ситуации и ликвидации возгорания. Однако официальной информации о развитии событий пока не поступало, несмотря на то, что пожар продолжается уже не первый час.
Фото: Соцсети.
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