За «Ростов Ареной» бушует крупный ландшафтный пожар

Фото: Соцсети.

Вечером 24 августа в районе стадиона "Ростов Арена" произошел крупный пожар. Согласно сообщениям очевидцев, пожар начался примерно в 20:00.По предварительным данным, огнем охвачена значительная площадь с растительностью. Точная причина и масштабы пожара в настоящий момент уточняются.Представители МЧС Ростовской области подтвердили, что на место происшествия направлены пожарные расчеты для оценки ситуации и ликвидации возгорания. Однако официальной информации о развитии событий пока не поступало, несмотря на то, что пожар продолжается уже не первый час.