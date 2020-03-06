Крупный ландшафтный пожар произошёл под Ростовом



Поздно вечером 11 марта под Ростовом произошёл крупный ландшафтный пожар. Возгорание началось около 21 часа на участке между Солёным озером и охотбазой «Казачка».



По словам очевидцев происшествия, вдоль дороги загорелся камыш. Огонь быстро распространился на большую площадь. Языки пламени были видны на расстоянии нескольких километров.



По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. На месте происшествия работали несколько пожарных расчётов.



Причина ЧП устанавливается. Но, вероятнее всего, к возгоранию привёл человеческий фактор, например, выброшенный из автомобиля непотушенный окурок.