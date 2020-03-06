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Крупный ландшафтный пожар произошёл под Ростовом

Крупный ландшафтный пожар произошёл под Ростовом
Поздно вечером 11 марта под Ростовом произошёл крупный ландшафтный пожар. Возгорание началось около 21 часа на участке между Солёным озером и охотбазой «Казачка».

По словам очевидцев происшествия, вдоль дороги загорелся камыш. Огонь быстро распространился на большую площадь. Языки пламени были видны на расстоянии нескольких километров.

По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. На месте происшествия работали несколько пожарных расчётов.

Причина ЧП устанавливается. Но, вероятнее всего, к возгоранию привёл человеческий фактор, например, выброшенный из автомобиля непотушенный окурок.

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