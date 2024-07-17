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В Ростовской области бушует гигантский ландшафтный пожар

В Ростовской области бушует гигантский ландшафтный пожар
В Семикаракорском районе бушует крупный ландшафтный пожар. ЧП произошло 17 июля рядом с хутором Слободским.

Пламя вспыхнуло около 17:00. За считанные минуты сильный ветер увеличил площадь возгорания до 900 квадратных метров. Местные жители увидели огромный столб дыма и вызвали спасателей. С огнем приехали бороться шесть специалистов на двух автоцистернах.

- Угрозы распространения на жилые дома нет, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По словам очевидцев, к месту ЧП выдвигаются новые пожарные расчеты.
Фото для иллюстрации: ГУ МЧС по Ростовской области
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