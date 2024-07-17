В Ростовской области бушует гигантский ландшафтный пожар

Фото для иллюстрации: ГУ МЧС по Ростовской области

В Семикаракорском районе бушует крупный ландшафтный пожар. ЧП произошло 17 июля рядом с хутором Слободским.Пламя вспыхнуло около 17:00. За считанные минуты сильный ветер увеличил площадь возгорания до 900 квадратных метров. Местные жители увидели огромный столб дыма и вызвали спасателей. С огнем приехали бороться шесть специалистов на двух автоцистернах.- Угрозы распространения на жилые дома нет, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.По словам очевидцев, к месту ЧП выдвигаются новые пожарные расчеты.