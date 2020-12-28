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На трассе в Ростовской области разбилась семья из Челябинска

На трассе в Ростовской области разбилась семья из Челябинска
В Ростовской области в ДТП погибли муж и жена. Их двое детей пострадали и были госпитализированы. Иномарка врезалась во встречный КамАЗ вечером 29 декабря.

По предварительной информации, 46-летний водитель «Хендай Санта Фе» ехал из Челябинска в Краснодарский край. В Морозовском районе, на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский, он превысил безопасную скорость. Мужчина не справился с управлением, транспорт занесло, и он оказался на встречной полосе, по которой двигался КамАЗ.

От сильного удара обе машины отбросило на обочину. В момент иномарка превратилась в груду металлолома. Вся передняя половина машины оказалась смята.

- В результате происшествия погибли водитель и 43-летняя пассажирка «Хендай», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Сзади в иномарке находились дети, мальчики 5 и 11 лет, которые чудом выжили в страшной аварии.

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