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Врачи борются за жизнь мотоциклиста, попавшего в ДТП в Новочеркасске

Врачи борются за жизнь мотоциклиста, попавшего в ДТП в Новочеркасске
В Новочеркасске 42-летний мотоциклист едва не погиб в ДТП. Авария случилась вечером 23 мая.

По предварительной информации, мужчина ехал за рулем мотоцикла «Ява 350» со стороны улицы Ростовский выезд к улице Тополиной. В районе дома № 300 на улице Сарматской он на полном ходу съехал с дороги и перевернулся.

Как сообщили в ГИБДД по Новочеркасску, 42-летний мужчина получил серьезную травму головы. Мотоциклиста доставили в реанимацию местной БСМП. Врачи уже сутки борются за его жизнь.

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