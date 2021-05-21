Врачи борются за жизнь мотоциклиста, попавшего в ДТП в Новочеркасске

В Новочеркасске 42-летний мотоциклист едва не погиб в ДТП. Авария случилась вечером 23 мая.По предварительной информации, мужчина ехал за рулем мотоцикла «Ява 350» со стороны улицы Ростовский выезд к улице Тополиной. В районе дома № 300 на улице Сарматской он на полном ходу съехал с дороги и перевернулся.Как сообщили в ГИБДД по Новочеркасску, 42-летний мужчина получил серьезную травму головы. Мотоциклиста доставили в реанимацию местной БСМП. Врачи уже сутки борются за его жизнь.