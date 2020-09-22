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Водитель «скорой» и двое медиков пострадали в ДТП с иномаркой в Шахтах

Водитель «скорой» и двое медиков пострадали в ДТП с иномаркой в Шахтах
В Шахтах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Авария случилась около 22 часов 23 сентября на пересечении улицы Советской и проспекта Карла Маркса.

Молодой парень за рулем «Рено Логана» не пропустил машину скорой помощи, которая ехала на запрещающий сигнал светофора с включенными сигналами. В результате аварийной ситуации авто столкнулись.

- В результате аварии травмы получили 47-летний водитель «скорой» и два медика, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавших доставили в больницу.

Пациента из «скорой» доставили в медучреждение на другой «неотложке».

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