Водитель «скорой» и двое медиков пострадали в ДТП с иномаркой в Шахтах

В Шахтах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Авария случилась около 22 часов 23 сентября на пересечении улицы Советской и проспекта Карла Маркса.Молодой парень за рулем «Рено Логана» не пропустил машину скорой помощи, которая ехала на запрещающий сигнал светофора с включенными сигналами. В результате аварийной ситуации авто столкнулись.- В результате аварии травмы получили 47-летний водитель «скорой» и два медика, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавших доставили в больницу.Пациента из «скорой» доставили в медучреждение на другой «неотложке».