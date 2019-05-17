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Вокзал и торговые центры эвакуировали в Таганроге из-за угрозы минирования

Вокзал и торговые центры эвакуировали в Таганроге из-за угрозы минирования
В Таганроге эвакуировали вокзал и несколько торговых центров из-за угрозы минирования. После обеда 20 мая стали поступать звонки с сообщением о наличии взрывных устройств на Пригородном вокзале, а также в ТЦ «Лето», «Арбуз», «Москва», «Сити-Центр» и «Парус». Помимо этого, как сообщают очевидцы, были оцеплены «Мармелад» и «Лента».

- Получив звонки, на место выехали сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Они оцепили здания и проверили их на наличие опасных предметов. В итоге оказалось, что сообщения были ложными.

На сайте городской администрации отмечается, что всего были эвакуированы порядка двух тысяч человек. По факту случившегося проводится проверка.

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