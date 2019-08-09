Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водителя зажало в искореженной машине после ДТП в Ростовской области

Водителя зажало в искореженной машине после ДТП в Ростовской области
В Ростовской области водителя зажало в перевернувшейся машине. ДТП произошло в хуторе Дубровском Шолоховского района около 4 часов утра 13 августа.

По предварительным данным, водитель «Оки» не справился с управлением, съехал с дороги и упал в кювет.
- Сообщение о происшествии поступило в поисково-спасательное подразделение областной службы спасения на водах от сотрудника ДПС, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова. – На месте спасатели заметили машину у подножия крутого спуска с дороги. Обе ноги водителя были зажаты элементами автомобиля.



Приехавшие медики диагностировали у мужчины открытые и закрытые переломы ног. По словам участников спасательной операции, водитель испытывал сильнейшую боль, но старался не подавать вида.

Спасатели аккуратно деблокировали пострадавшего и на носилках перенесли его в автомобиль скорой медицинской помощи.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.