Водителя зажало в искореженной машине после ДТП в Ростовской области



В Ростовской области водителя зажало в перевернувшейся машине. ДТП произошло в хуторе Дубровском Шолоховского района около 4 часов утра 13 августа.



По предварительным данным, водитель «Оки» не справился с управлением, съехал с дороги и упал в кювет.

- Сообщение о происшествии поступило в поисково-спасательное подразделение областной службы спасения на водах от сотрудника ДПС, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова. – На месте спасатели заметили машину у подножия крутого спуска с дороги. Обе ноги водителя были зажаты элементами автомобиля.







Приехавшие медики диагностировали у мужчины открытые и закрытые переломы ног. По словам участников спасательной операции, водитель испытывал сильнейшую боль, но старался не подавать вида.



Спасатели аккуратно деблокировали пострадавшего и на носилках перенесли его в автомобиль скорой медицинской помощи.



