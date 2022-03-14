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Водитель на фуре едва не погиб в ДТП из-за лопнувшего колеса по пути из Москвы в Ростов

Водитель на фуре едва не погиб в ДТП из-за лопнувшего колеса по пути из Москвы в Ростов
Лопнувшее у фуры колесо едва не стало причиной страшной трагедии. Происшествие случилось днем 15 марта на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, 46-летний житель Санкт-Петербурга ехал на фуре из Москвы в Ростов. В пути у большегруза оторвалось колесо. Шофер не смог удержать руль, и неуправляемая машина влетела в отбойник. От силы удара она вспыхнула. Пока на место приехали пожарные, кабина выгорела дотла.

- В результате ЧП водитель с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области.
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