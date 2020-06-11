На Дону фура опрокинулась из-за лопнувшего колеса: пострадал водитель

В Ростовской области водитель большегруза пострадал в результате ДТП. Происшествие случилось около 14 часов 16 июня в Тарасовском районе на трассе М-4 «Дон».По предварительным данным, у фуры «Рено Магнум» под управлением 39-летнего водителя лопнуло переднее левое колесо. Автомобилист потерял управление, машину занесло, она врезалась в центральный отбойник. Затем грузовик выскочил на встречную полосу и столкнулся с легковушкой «Донг Фенг». Далее фура снесла ограждение, вылетела с дороги и опрокинулась.С травмами его доставили в больницу.