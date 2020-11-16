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Водитель микроавтобуса с пассажирами едва не замерзли из-за снегопада на трассе в Ростовской области

Водитель микроавтобуса с пассажирами едва не замерзли из-за снегопада на трассе в Ростовской области
Уроженец Элисты на микроавтобусе застрял в снегопад и едва не замерз на дороге в Ростовской области. Происшествие случилось 18 ноября на 115-м километре автодороги Элиста - Зимовники.

Мужчина за рулем микроавтобуса «Фольксваген Каравелла» направлялся в Элисту. В пути он съехал с дороги из-за разбушевавшейся непогоды и снега. Шофер застрял в сугробе и не смог выбраться из снежного капкана. На место пришлось вызвать спасателей и спецтехнику, однако снега под машиной намело столько, что им не удалось вызволить транспортное средство.

Замерзших водителя и пассажиров отвезли в ближайшую пожарную часть, где их обогрели и напоили чаем. Самому автомобилисту, который явно не был готов к скоропалительному морозу, дали теплую одежду, заправили машину. Решили ждать до утра, чтобы вытащить машину из снега. Двух пассажиров забрали в Элисту, а водитель остался ждать вызволения своего авто.

К утру снегопад утих, и спасатели расчистили подъезд к машине. После нескольких неудачных попыток (конструктивные особенности машины не позволяли быстро закрепить трос, поэтому он все время рвался), машину удалось вызволить из снежного плена⁣⁣. Счастливый и отогретый шофер отправился в путь.

Теги: снегопад в Ростовской области

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