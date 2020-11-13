В Ростовской области водитель большегруза застрял на дороге, сбившись с пути из-за снегопада

Из-за снегопада в Ростовской области водитель КамАЗа дезориентировался в дороге и попал в снежную ловушку. Происшествие случилось в ночь на 17 ноября.Мужчина за рулем большегруза ехал из Подмосковья в сторону Волгодонска по трассе М-21. Из-за плохой видимости на дороге, вызванной сильным снегопадом, водитель сбился с пути и заехал в город Белая Калитва. На улице Машиностроителей грузовик угодил в снежную ловушку. Выбраться самостоятельно водителю не удавалось.Полицейские, проезжавшие мимо, заметили КамАЗ и вызвали грейдер, который помог грузовику заехать на подъем.- После оказанной помощи мужчина благополучно продолжил свой путь, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.