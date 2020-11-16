В Ростовской области с помощью спецтехники доставали фуру, застрявшую на трассе из-за снегопада

Чтобы вызволить застрявшего на заснеженной трассе водителя, пришлось привлечь спецтехнику. Происшествие случилось в ночь на 18 ноября в Миллеровском районе.Из-за сильного снегопада водитель большегруза «Мерседес» не смог выбраться из снежного заноса. Как ни пытался шофер выбраться из капкана, все усилия были тщетны. Толкать авто было бесполезно - многокилограммовая машина намертво застряла в снегу. Чтобы вытащить фуру, на место ЧП пришлось вызвать службу экстренного реагирования.С помощью спецтехники «Чайка-сервис» (грузовой эвакуатор) областные спасатели Миллеровского поисково-спасательного отряда отбуксировали фуру на обочину проезжей части. После осмотра транспортного средства водитель продолжил свой путь.В связи с ухудшением погоды водители все чаще стали застревать на заснеженных дорогах. Нарушение правил дорожного движения и плохие метеоусловия становятся причинами ЧП. Автомобилистам в непогоду стоит быть предельно внимательными на дорогах, особенно при переезде пешеходных переходов.Напомним, что на трассах Зимовники - Элиста, а также Песчанокопское - Котельниково введено ограничение движения.